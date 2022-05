Powrót wyrzutka. Kevin Spacey, czarna owca Hollywood, znów zagra w filmie

Kevin Spacey powoli, kuchennymi drzwiami, powraca do aktorstwa. Słynny gwiazdor, który usłyszał ponad 30 zarzutów dotyczących napaści seksualnych i molestowania, niedawno pojawił się na moment w niskobudżetowym włoskim projekcie. Teraz zagra większą rolę w historycznej produkcji "1242 – Gateway to the West".