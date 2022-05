Kevin Spacey znów oskarżony. Bronią go producenci filmu

"Chociaż to niefortunne, że wzmożona negatywna prasa ma miejsce w czasie, gdy Kevin wraca do pracy, można się było tego spodziewać. Są tacy, którzy nie chcą, aby pracował, ale więcej jest fanów, czekających na powrót artysty, którego oglądali przez dziesięciolecia. Produkcja nie ma wiedzy ani komentarza na temat różnych kłębiących się zarzutów i uważa, że to do sądu należy ustalenie ich zasadności, jeśli takie istnieją. 'Peter Five Eight' to film dla fanów, którym bardziej zależy na sztuce niż na skandalu".