Choć co chwila w mediach pojawiają się prognozy o upadkach kin i przeniesieniu świata filmowego na platformy streamingowe, liczby temu przeczą. Coraz częściej chodzimy do kin, a polscy widzowie z chęcią wybierają rodzime produkcje. Mimo to niektóre z nich, wbrew przewidywaniom, okazały się finansowymi klapami. Przypominamy największe kinowe porażki 2019 roku.