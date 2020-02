Kirk Douglas uratował życie Jamie Lee Curtis. Zaskakujące wyznanie aktorki

Minęło dopiero kilka dni od śmierci Kirka Douglasa. Na jaw wychodzą kolejne ciekawe informacje z życia legendarnego aktora.

Kirk Douglas nie żyje. Zmarł w wieku 103 lat

Kirk Douglas uratował życie Jamie Lee Curtis

"Kirk i Anne byli bardzo bliscy moim rodzicom. Występowali razem w filmie 'Wikingowie'. Wciąż pamiętam ten poranek, kiedy Kirk uratował mi życie. Podczas jazdy na moim trzykołowym rowerku wpadłam do basenu w trakcie jednej z imprez. Wtedy on wskoczył do środka i wyciągnął mnie stamtąd. Chodziłam do szkoły z jego synem, Erikiem, który zmarł w 2004 r. Mój tata również stracił syna, Nicholasa w 1994 r. Nasze rodziny zawsze trzymały się razem, niezależnie od sytuacji. Kirk jest idealnym wzorem dla nas wszystkich" - czytamy pod zamieszczonym zdjęciem.