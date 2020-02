Kirk Douglas nie żyje. Fani składają na ulicy hołd aktorowi

Odkąd tylko podaną informacje o odejściu wieku z przekladka Douglasa ostatniego Gwiazd złotej ery Pani gromadzący na Aleje Gdzie wkładają kwiaty i zapalają się Ale też przynoszą Trafiają tutaj Napełnione Lub szampanem i różnego rodzaju Bomba Podziękować wielkiemu aktor Zator Zmienił historię kina Ten zwyczaj ma tutaj wieloletnią tradycję w dniu urodzin ukochanych idoli W przypadku smutny Śmierć i tani przynoszą różnego rodzaju podarki byfen sposób symbolicznie uczcić pamięć Ale Codziennie rano Stłuszczona gwiazdo tam polerowane a wszelkiego typu podarki trafiają do kosza Mimo to hand Nie brakuje I każdego dnia Przy nazwisku kochanych idą Można napotkać tego typu do Bo miałem A na ciebie kręci jest zbyt Magda Judo Librus Banino Nie umią Maciusia Haczyki na imię