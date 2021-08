"Klątwa młodości" największym rozczarowaniem roku? [Recenzja]

Tyle że Marshall nie potrafi wykrzesać z "Klątwy młodości" nawet iskry. To jak oglądanie niedogasającego leniwie ogniska, lecz zalanego chluśnięciem wody z kubła. Mogła to być przejmująca opowieść o hipokryzji, sięgająca do trzewi historia o bólu zrodzonym z zawiści i religijnego fundamentalizmu, feministyczna wypowiedź Marshalla stawiającego umęczoną kobietę przeciwko męskiej pysze, ale wszystko to, choć tutaj obecne, nie zostaje rozwinięte do długości nawet pełnego zdania. Nie da się zbudować filmu z półsłówek. Lepiej chyba w ogóle zamilknąć.