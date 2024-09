Na sali kinowej kilkanaście osób. Takiej klęski jeszcze nie doświadczył

"The Killer's Game" został jednak pomyślany jako komediowa wersja "Johna Wicka", więc szybko dochodzi do zwrotu akcji. Okazuje się, że w laboratorium doszło do pomyłki, bohater jest w pełni zdrowy i teraz będzie się starał odkręcić sprawę. "Ten film nigdy nie powinien pojawić się w kinach. W dawnych czasach miejscem dla takich produkcji był rynek video i kosze z płytami DVD w supermarketach" – podsumował krótko jeden z widzów.