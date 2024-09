Schudł ponad 30 kilogramów. Gdzie on teraz znajdzie pracę?

"To prawdopodobnie moja najmniejsza waga odkąd miałem 19 lat. Moja maksymalna waga dochodziła do 150 kg. Przez większość mojej kariery zapaśniczej ważyłem około 120 kg. Teraz ważę już poniżej 100 kg" – powiedział gwiazdor podczas filmowego festiwalu w Toronto, gdzie promuje film "The Last Showgirl", w którym wystąpiła również Pamela Anderson i Jamie Lee Curtis. Stamtąd pochodzą też najnowsze zdjęcia Dave’a Bautisty.