Kłopoty dopiero się zaczną. Wkrótce zniszczy Netfliksa?

Miesięczna cena subskrypcji Disney+ w Polsce wyniesie 28,99 zł. Jeżeli opłacimy abonament roczny w wysokości 289,90 zł, to miesięczna opłata spadnie do ok. 24 zł. W cenowej ofercie znajduje się także opcja powitalna Disney+, która kosztuje 229,90 zł za rok i będzie dostępna do północy 13 czerwca.