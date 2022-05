Nie pozwalają go oglądać. I tak stał się wielkim hitem

Krytyczne wypowiedzi urodzonej za Wielkim Murem reżyserki Chloe Zhao zamknęły drogę do dystrybucji "Eternals". "Spider-Man: Bez drogi do domu" też nie trafił do kin, choć nigdy nie podano oficjalnego powodu. Można przypuszczać, że była to kara za poprzednie przewinienia produkcji Marvela.