Kogel-mogel wokół "Kogla-mogla". Łepkowska mówi o Kasprzyk

Łepkowskiej, która do tej pory pisała lub współtworzyła historię "Kogla-mogla", zarzucono, że to ona stoi za "zwolnieniem" aktorki. Łepkowska przyznaje jednak wprost, że tym razem nie odpowiada za tekst, bo ktoś inny pisze scenariusz: - Z tego, co słyszałam, to była przewidziana w pierwszej wersji scenariusza, którego nie pisałam. Co się tam teraz dzieje, to nie wiem.