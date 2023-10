Kolejny hit Netliksa "za kilka lat". Wydali na niego 450 mln dolarów

W sumie na całym świecie "Na noże" osiągnął w kinach wpływy sięgające 310 mln dol., co przy małym budżecie dało mu status jednego z najbardziej dochodowych hollywoodzkich filmów w 2019 r. Wisienką na torcie stały się trzy nominacje do Złotych Globów (w tym dla Daniela Craiga i Any de Armas) oraz nominacja do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny, którego autorem był sam reżyser filmu Rian Johnson.