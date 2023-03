Kolejny klasyk ocenzurowany. Wszystko dla oglądalności

Parafrazując inżyniera Mamonia z "Rejsu", Polacy lubią oglądać to, co już raz widzieli. Dostęp do ulubionych tytułów sprzed lat, które bawią i wzruszają do dziś, zapewniają głównie telewizje. Jednak w przypadku niektórych filmów, gdzie często rzuca się mięsem, nadawcy stoją przed trudnym wyborem - wyemitować je w czasie największej oglądalności w ocenzurowanej wersji czy puścić w oryginale po godzinie 22?