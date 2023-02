Zamach na klasykę. Stacja musiała ocenzurować "Psy"

Mimo to kolejna stacja zdecydowała się pokazać "Psy" przed godz. 22. Zoom TV, wchodzący w skład tej samej spółki co Stopklatka, pokazał film Władysława Pasikowskiego w ubiegłą sobotę 18 lutego o godz. 20.45. Dostosowano się jednak do prawnych regulacji i... wyciszono wszystkie wulgaryzmy.