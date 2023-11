Kompletnie naga Jennifer Lawrence zszokowała widzów. Scena na plaży przejdzie do historii

Dla Amerykanów, którzy odkryli "Bez urazy" na Netfliksie, ta scena była ogromny szokiem. Niektórzy biją brawo "nieustraszonej" Lawrence. Inni dziwią się, że gwiazda z Oscarem na koncie i wieloma znakomitymi rolami "zniżyła się do takiego poziomu", by grać rozbierane sceny w głupawej komedii. Sama Lawrence już kilka miesięcy temu tłumaczyła, że nikt jej nie musiał przekonywać do zagrania takich ujęć.