Złamał ponad 30 kości. "Jak tylko stanę na nogi, przyjadę do was"

Po miesiącu przebywania w szpitalu, stan aktora znacznie się poprawił, choć czeka go jeszcze żmudny okres rehabilitacji. Minie więc jeszcze sporo czasu zanim wróci do dawnej formy. A dawna forma pozwalała mu m.in. na dalekie podróże. W czasie ostatnich eskapad Renner realizował serial dokumentalny, którego tytuł nawiązuje do jego nazwiska - "Rennervations".