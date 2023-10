Kończy karierę? Zapowiada: "Nikt mnie już nigdy nie zobaczy"

Gwyneth Paltrow w rozmowie z magazynem "Bustle" dyskutowała m.in. o starzeniu się. "50-tka była wspaniała. Obawiałam się, że będę czuła wiele żalu i strachu, bo pamiętam, jak przeżywałam ukończenie czterdziestu lat. Coś wtedy we mnie pękło. Ale teraz, kończąc pięćdziesiątkę w ogóle tego nie miałam. Myślałam sobie: 'kocham swoich przyjaciół. Kocham męża. Kocham moje dzieci. Moja praca jest trudna, ale jest dobra. Nic mnie nie obchodzi, co mówią o mnie inni, taka jestem. Wszystko idzie coraz lepiej" - powiedziała, na co dziennikarka punktowała, że będzie wspaniale do czasu, gdy stuknie jej przykładowo 75 lat.