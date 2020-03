Koronawirus w bajce Disneya. Po 10 latach film ma zupełnie nowe znaczenie

Pandemia koronawirusa to pożywka dla zwolenników teorii spiskowych i ludzi doszukujących się wskazówek, które już wiele lat temu miały nas przygotowywać na obecną sytuację. Pojawienie się chińskiego wirusa z Wuhan "przewidział" 40 lat temu Dean Koontz w swojej powieści "Oczy ciemności". A teraz hitem sieci stał się pogląd, że także Disney "wiedział" o zbliżającej się pandemii, która będzie zmuszać ludzi do zamykania się w domach i unikania kontaktu z innymi.

Obejrzyj: Michele Morrone w kwarantannie we Włoszech. Dodał otuchy fanom

Brzmi jak rozmowa, którą można by teraz usłyszeć w dowolnym domu z dzieckiem zmuszonym do izolacji, prawda? A jest to nic innego jak fragment z początku filmu "Zaplątani" z 2010 r.