Koterski chwali się wynikiem "Gierka". "Nie słuchajcie krytyków filmowych"

"Jak na tak ważny temat i kluczową dla współczesnych dziejów Polski postać film niestety się nie udał. Duża w tym wina obsadzonego w roli głównej Michała Koterskiego. Miał on przytyć do tej roli około 20 kg, ale to chyba jedyny wysiłek z jego strony. Koterski jest niestety słabym aktorem i nic się w 'Gierku' nie zmieniło" - pisał w recenzji WP Film Sebastian Łupak.