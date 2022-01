Michał Koterski w filmie "Gierek". "Musiałem za wszelką cenę bronić bohatera"

Zawsze powtarzam, że wtedy ojciec wykonywał dla mnie magiczny, ale przede wszystkim enigmatyczny zawód. Jako dziecko nie miałem pojęcia, co to znaczy "reżyser". Prawdę mówiąc, kojarzył mi się z jakimś takim leniem. Mama na ósmą do pracy, a ojciec od dziesiątej gdzieś dopiero siadał do ołówka i coś tam skrobał. Dla dziecka w tym wieku to nic nie znaczyło. Pamiętam nawet, że jak w szkole mnie pytali, kim jest mój ojciec, to mówiłem, że lekarzem albo prawnikiem. A dzieci wołały: "kłamie, kłamie, jest reżyserem!". Wtedy zapadałem się pod ziemię i wstyd mi towarzyszył, aż do momentu, kiedy pewnego dnia w drugiej klasie wróciłem do domu, a tam mój tata z Panem Kleksem przy pomidorowej.