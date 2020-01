"Król Artur: Legenda miecza" był niewypałem. Charlie Hunnam wskazał powód

Guy Ritchie kręcąc film "Król Artur: Legenda miecza" marzył o całej serii, ale porażka finansowa i miażdżące recenzje przekreśliły te plany. Charlie Hunnam, który zagrał tytułową rolę, wskazał na główny powód takiego obrotu spraw.



Miał być wakacyjny hit, a wyszedł jeden z najsłabiej ocenianych blockbusterów 2017 r., który w box office zarobił marne 148,5 mln dol. Przy budżecie na poziomie 175 mln dol. W recenzji "Króla Artura: Legendy miecza" pisaliśmy, że "Guy Ritchie zaproponował autorską wizję powszechnie znanej i wielokrotnie adaptowanej historii. (...) Film jest zrobiony w jego stylu i z łatwością dostrzeżemy wspólny mianownik z wcześniejszymi obrazami Brytyjczyka. Problem polega na tym, że rozmach wyraźnie przytłoczył Ritchiego. Wizja i jej realizacja jest niespójna, a szybkie cięcia nijak nie pasują do opowiadanej historii. To, co miało przyciągać uwagę, męczy i irytuje. A szkoda, bo w niektórych scenach – zredukowanych do kilkusekundowych migawek - czuć potencjał".