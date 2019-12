WP Film Poczta WP Pilot Program TV Menu Aktualności

Aktualności 12-12-2019 (16:56) Krzysztof Czeczot o nowej produkcji: "Miałem ogromną przyjemność współpracy przy tym projekcie z profesjonalistami i pasjonatami" Tajemniczy dom, przerażający właściciel, zaginięcie głównej bohaterki, intrygująca muzyka i oczywiście dobra whisky, nadają serialowi niepowtarzalny klimat oraz trzymają do końca w napięciu. O kolejnej odsłonie serialu "Kropla Prawdy" opowiedział nam jeden z głównych bohaterów, Krzysztof Czeczot. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) 'Kropla Prawdy' to bez wątpienia jeden z ciekawszych mini-seriali internetowych. 7 listopada odbyła się premiera 3 części tego serialu, w której mogliśmy oglądać Cię między innymi z Piotrem Stramowskim. Czy obsada aktorska jest dla Ciebie ważna przy wyborze produkcji w które się angażujesz? Na co zwracasz uwagę przy wyborze roli? Co skłoniło Cię do udziału w produkcji "Kropla Prawdy 3" Dla mnie zawsze kluczowy jest scenariusz i realizatorzy, ogromne znaczenie ma także reżyser i ekipa produkująca przedsięwzięcie. Miałem ogromną przyjemność współpracy przy tym projekcie z profesjonalistami i pasjonatami. To dlatego Kroplę tak dobrze się ogląda - tam zadziałało wszystko. "Kropla Prawdy 3" to tajemniczy serial pełen emocji i napięcia, który wciąga niczym Twin Peaks. Tajemniczy dom, przerażający właściciel, zaginięcie głównej bohaterki, intrygująca muzyka nadają serialowi niepowtarzalny klimat oraz trzymają w napięciu. Czy na planie atmosfera również była tajemnicza i poważna – taka, która towarzyszy widzowi, czy wręcz odwrotnie? Atmosfera na planie była nieco odmienna od tego, co możecie Państwo zobaczyć na ekranach. Było dużo więcej śmiechu. Reżyser Łukasz Kośmicki - mistrz ciętej riposty i Piotrek Stramowski wysoko postawili poprzeczkę. Do tego zdjęcia nocne... gdyby wydać making of z tego co działo się między ujęciami mielibyśmy naprawdę niezłą komedię. Twój bohater jak i jego grupa znajomych, mieli pewne obawy, podejrzenia co do właściciela domu, który wynajmują jak i samego domu, a jednak odważyli się wejść i tam zostać. Czy Ty ufasz swojemu instynktowi? Tak, staram się słuchać swojego instynktu, ale też mocno weryfikuję wszystko przez rozum. Ostatnie słowa, które padły w serialu to "Bądź wierny sobie, a osiągniesz doskonałość". Jak rozumiesz ten cytat? Droga, którą sobie wybieramy wymaga od nas wiele wysiłku, wiary i konsekwencji. W tym zdaniu jest ukryty jeszcze jeden wydaje się istotny sens: żeby wierzyć, że doskonałość jest w nas, w każdym, trzeba tylko dać dojść temu do głosu. A to bywa najtrudniejsze. Jakie są twoje najbliższe plany zawodowe? Słyszałem, że wraca serial BrzydUla. Czy będziemy mogli Ciebie zobaczyć w kontynuacji tej produkcji? Obecnie pracuję na planie nowego filmu Małgosi Szumowskiej. To, że BrzydUla wraca mówi się już od kilku lat. Jak tylko plotki o serialu staną się czymś więcej niż tylko plotkami chętnie o tym opowiem. Zostałeś również wybrany do roli pierwszoplanowej w nowej produkcji 'Zenek' gdzie wcielisz się w rolę Zenona Martyniuka. Czy możesz zdradzić coś więcej o tej produkcji? Niestety nie wiele mogę jeszcze powiedzieć. Pracujemy ciągle na tym filmem. Trudno mówić o czymś co jeszcze jest w procesie. Jesteś nie tylko aktorem, ale również reżyserem i producentem. Po której stronie ekranu wolisz stać? Wszędzie czuję się bardzo dobrze. Każda z tych aktywności wymaga ode mnie zupełnie czegoś innego, a ja bardzo lubię płodozmian i idące za nim wyzwania. Aktorstwo to praca na wysokich emocjach, mobilność i często efekt chwili. Reżyseria to komponowanie z wielu klocków jednej, spójnej wizji, a produkcja to powoływanie do życia marzeń. Każda z tych robót jest niezwykle fascynująca.