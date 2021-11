Zabił szwedzkiego premiera? Za ten serial Netflix odpowie przed sądem

Agencja AFP dotarła do informacji, że do szwedzkiej Kanclerz Sprawiedliwości trafił pozew o zniesławianie. Sprawa dotyczy produkcji Netfliksa "Mało prawdopodobny morderca". Miniserial skandynawskiej produkcji miał premierę 5 listopada. Składa się z 5 odcinków. Netflix opisuje go jako dramat kryminalny, którego twórcy podążają śladami niejakiego Stiga Engstroma. Mężczyzny, który prawdopodobnie uniknął sądu za zabójstwo, podając się za świadka zamachu na szwedzkiego premiera Olofa Palme.