Laura Samojłowicz na kilka lat wyjechała z Polski. Dziś otwarcie mówi dlaczego

- Kiedy pracowaliśmy z Grzegorzem Kuczeriszką, był pełny profesjonalizm i wzajemny szacunek. A przychodzi inny reżyser i uważa mnie za swoją własność, przekracza dopuszczalne granice zachowania się wobec młodej aktorki... To ja mam powody myśleć, że jest nietrzeźwy. Byłam niedoświadczona i przestraszona. Broniłam się jak mała dziewczynka, która leci na skargę do mamusi i za to skarżenie dostałam po łapach. Dziś zachowałabym się inaczej - przyznała Laura Samojłowicz.