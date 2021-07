Linda Blair zagrała jako nastolatka w słynnym horrorze. Zdradziła, czy wystąpi w nowej trylogii

Universal Pictures ogłosiło w poniedziałek, że wyprodukuje nową trylogię "Egzorcysty", a Ellen Burstyn powróci do roli udręczonej matki Chris MacNeil. Pierwsza część, zaplanowana na październik 2023 r., będzie bezpośrednią kontynuacją oryginału z 1973 r., w którym Burstyn zagrała obok Lindy Blair i Maxa von Sydowa. To, co może zastanawiać, to fakt, że studio nie wspomniało ani słowem o Blair, która w klasycznym horrorze Williama Friedkina w pamiętny sposób wcieliła się w opętaną przez demona 12-letnią córkę MacNeil, Regan.