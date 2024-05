Lubisz się bać? Horror z tego roku trafił już na streaming. Gdzie obejrzeć "Omen: Początek"?

"Omen: Początek". O czym jest horror?

Akcja filmu "Omen: Początek" rozgrywa się w 1971 roku, a główną bohaterką jest młoda Amerykanka – Margaret (Nell Tiger Free, znana z roli w serialu "Gra o tron"). Kobieta zostaje wysłana do Rzymu, gdzie ma rozpocząć życie w służbie Kościoła. Wkrótce odkrywa tam mroczny sekret, który wystawia na próbę jej wiarę i ujawnia przerażający spisek wiodący do narodzin wcielonego Zła. Główna bohaterka napotyka ciemne siły, które zmuszają ją do kwestionowania swojej wiary i odkrywania mrocznego spisku w samym sercu Kościoła. W obsadzie znajdziemy także Billa Nighy, fenomenalnego aktora znanego choćby z takich filmów jak "To właśnie miłość", "Czas na miłość", "Życie" (nominacja do Oscara), "Radio na fali", "Piraci z Karaibów".