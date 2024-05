Tragiczna historia rodziny z Radomia. Disney zrobił o niej serial

Czerwiec na Disney+. Co jeszcze obejrzeć?

Poza tym w przyszłym miesiącu na platformie ukaże się 17. już sezon "Zabójczych umysłów" (dwa pierwsze odcinki będą dostępne od piątku, 14 czerwca, a kolejne – co tydzień) oraz trzecia część "Witamy we Wrexham", sportowego dokumentu o drużynie, którą wykupili Rob McElhenney i Ryan Reynolds, by pomóc jej osiągnąć sukces. Od czwartku, 30 maja w serwisie dostępny będzie "Omen: Początek".