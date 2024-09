Ludzie mdleją na tym filmie. "Nie macie pojęcia, co was czeka"

Ci, którzy widzieli już kontynuację, ostrzegają widzów, którzy być może myślą o tym, by pojawić się na seansie. "Głupcy, nie macie pojęcia, co was czeka w 'Terrifier 3'. Nigdy nie uwierzycie w to, co widziały moje oczy" - pisze jeden z widzów cytowany przez portal Digital Spy. "Porażające i rozbrajające jednocześnie" - pisze inny o mocniejszych nerwach. "Najbardziej obrzydliwa, wstrętna i krwawa rzecz, jaką widziałem w życiu" - dodają. Kto się odważy obejrzeć?