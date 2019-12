WP Film Poczta WP Pilot Program TV Menu Aktualności

Najnowsze Popularne Wideo + 4 henry cavillMaciej MusiałwiedźminOskar Netkowski 4 godziny temu Maciej Musiał o "Wiedźminie": "Henry Cavill jest piękny!" Byliśmy na polskiej premierze "Wiedźmina". Najnowszy hit Netflixa to nie lada gratka dla fanów na całym świecie. Maciej Musiał opowiedział... Rozwiń Długo wyczekiwany dzień dla polski … Rozwiń Transkrypcja: Długo wyczekiwany dzień dla polskich Netflix i Wiedźmin Kolaboracja Jak ty się czujesz w ogóle w tej roli to jest dla ciebie jakiś przełom w karierze Staram się nie myśleć o skali tego wydarzenia bo jest on ogromne Jak tylko zajrzę do polskiego internetu to wszystko przeze mnie Wiedźmin IV szybko zamykam telefon przeglądarkę na WP do prostu tak z detektorem piszemy o twojej roli też więc w No widzisz teraz naprawdę mało rolę ale przygoda była fantastyczna i być częścią tego Będę miał 90 I będę wspominał o tą przewagę już nie Maciek miałaś Także Kogo naprawdę co Coś coś Jak to w ogóle było znaleźć się wśród międzynarodowej obsadzie Jaki stopień trudności większy niż oktet Polski Nie nie dostałem Kochanie wpatrzony w ogóle się do niego nie odzywam Dlaczego On jest taki piękny widzieliście Raczej W ogóle w ogóle ma w sobie taki Star Star Power Totalnie są śmiejąc Na koniec tylko go zapytałem a nie Western jakieś takie słowa mądrość on powiedział zawsze twit każdą scenę Na stop Na 100 sposobów Krynicy jest Miał cechy gwiazdora Rozumiem że nie gwiazdorzył nie był nieprzyjemny albo taki dobry fantastyczny Naprawdę Szczególnie byś polecił żeby obejrzeć w Netflix Jak można za Polaków bo w sumie Nie każdy wie czym Wiedźmin Kim jest Jak poleci Subiektywnie Subiektywnie Ja Bym zajrzał tylko dlatego że ktoś wziął polską książkę i wydał na nią 10000000 $ Zatrudnił jednego z najlepszych aktorów do roli głównej Fantastyczne aktorki dodasz do głównych ról I Wow no to po prostu to po prostu działa To jest fantastyczne Myślisz że to Przecież to jest początek twojej międzynarodowej kariery zapytamy szczekanie Marzę marzenia są silniki naszych działa