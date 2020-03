Maciej Stuhr hejtowany za strój papieża na Orłach. "Nie sądzę, że ubranie stroju papieża jest kpieniem z niego"

Jeszcze w kontekście orłów w kontekście właśnie tego stroju papieża skąd w ogóle się wziął pomysł Przebranie żeby była grodna Film który zdobył najwięcej nominacji jak się okazało najwięcej statuetek jest film o tym że chłopa Niebędący księdzem przebiera się Stwierdziłem że przebranie się psu tam Będzie dobrą aluzja Do tego filmu No ale przebranie się zwykłą czarną sutannę nie byłoby tak efektowne Jak ubrania na siebie tej sutanny którą noszę Spektakl Jana klaty matka Joanna od Aniołów gdzie gram postać która się nazywa młody papież Kostium którym W tym spektaklu ubrana wybrałbym się na tyle Spektakularny zabawne i śmieszne Że myślę Pomyślałem Zbudzi Spore reakcje na publiczności i tak też w Teatrze Polskim Jeszcze w kontakcie Orłów wchodź Ale to jest na przykład Ciekawe co co przeczytałem też na na tym waszym forum Kilka tam było takich opinie Że Stuhr przekroczył wszelkie granicę Bo zadrwił z papieru Zdziwiłem się szczerze mówiąc bo nie było moją najmniejszą intencją Nawet nie wiem z którego papieża Z młodego papieża czy z Karola Wojtyły że sprawdzisz kaczy z ratzingera Czy z tego historycznego do którego Ten strój przy należał kilkaset lat Gdy pan Tak Wadą Bycia osobą Publiczne I nieco kontrowersyjną jest to że potem co człowiek nie zrobi jest nadinterpretowywać Wszystko co ja Zyskuje jak Też cechy których ja bym nie Czy ubranie strojów Pieniędzmi Nie sam No ale niektórzy tak to odebrali jak ktoś się poczuł urażony takim moim wystąpienie To przepraszam nie Nie miałem nic złego na myśli Ja panu Wjeżdżam na pewno to miast pana sobie myśli że pan jest kontrowersyjny co to Się rzucone na podstawie opinii po prostu ja rozumiem Czasami mówię rzeczy A jeżeli Jeżeli Po filmie Pokłosie mówił Wynik nasi rodacy którzy mordowali Żydów To nie jest to łatwa prawda z którą się Mi też nie jest łatwo się z tym oswoi Czytam dużo książek na ten temat Są rzeczy straszne których wolałbym nie czytać Rozumiem że U kogoś wywołuje to takie emocje że odrzuca to zupełnie nie zgadzać my W jakiś innych historyków czy No ale wypadł z drugiej strony Artyści a za takiego chciałbym się ucho Powinni się właśnie takimi rzeczami z i Ludzie Artyści zawsze sie kontrowersyjnymi sprawami zajmuje Jak się będziemy zajmować błahymi sprawami To komu to jest Co jest potrzebne w serialu Proszę pana w telenoweli tam się można zajmować nalewaniem herbaty bo to nikogo nie bulwersuj Ale artyści Powinni się też zajmować Przemycić artyści których ja lubię To oni się zajmują rzeczami trudnymi bolesnymi Z którymi trudno Czyli by zmienić świat albo przynajmniej pokazać co w świecie nie