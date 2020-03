WP Film Poczta TV ONLINE Program TV Menu Aktualności

Najnowsze Popularne Aktualności + 3 patryk vegamaciej stuhrbad boy 23-02-2020 (19:43) Maciej Stuhr o Vedze: "Przy niektórych rolach trzeba mieć trochę odwagi" Patryk Vega wypuścił do kin swoje kolejne dzieło. Byliśmy na premierze "Bad Boya". Maciej Stuhr opowiedział nam o swojej roli i zdradził... Rozwiń Panie Macieju jesteśmy na premierz … Rozwiń Transkrypcja: Panie Macieju jesteśmy na premierze najnowszego dzieła Patryka Vegi w filmie Bad Jeszcze Echo polityce jak nie zdążyło ucichł A już nowa głośna produkcja Czy trzeba mieć odwagę żeby grać u Patryka Trudne pytanie Przy niektórych ale chyba trzeba mieć trochę odwagi Trzeba wiedzieć Po co się gra w filmie u Patryka to jest moim Najistotniejsze Czy po to żeby robić karierę czy po to żeby wywoływać szum Czy z jakieś inne podłoga osobiście Filmy Bad Boys żyłem udział dlatego że scenariusz mi się wydał ciekawy Dostrzegłem tam szansę na to żeby stworzyć bohatera jakiego jeszcze nie grałem I się trochę po Jak również Biorę udział w filmach Patryka czasami Dlatego Że uważam że jak Inny w polskim kinie ma on No i nie prawdopodobną energię do robienia A te cechy uważam za najistotniejsze w tym A w tym całym Zamieszanie Jeżeli ktoś ma Wspaniały warsztat umiejętności Nie z wybitnym artystą Kolejne Przepraszam wizję artystyczne bo spędzają sen z powiek Ale nie ma energii Nikt nie pójdę To jest smutna prawda że chcesz ma energię Tryska tą energią i wkładają W te filmową robotę To to bardzo czuć i to przyciąga jak magnes I wtedy nawet jeżeli Coś tam Jest nie do końca może tak jak byśmy sobie masz żyli To idziemy zobaczyć Energia w sumie dla mnie jest Życzę energii Patrz Niejednemu albo się każdemu po Ostatnio Patryk Vega obdarzył świat polityki teraz świat Kiboli w cudzysłowie Czy to było według pana potrzebne żeby ten świat pokazać z drugiej Ciemniejszej strony No to się okaże Opinie widzów na ten temat czy film był potrzebny czy nie Czy będą chcieli taki film zobaczyć co nie Ja myślę że świat futbolu jest tak pełen emocji Nie tylko sportowy Ale też sportowych ale też Sportowych i kibicowskich i pół Wesołych chłopaków rozrabiaków i pięknych kobiet I typ g G&g kino Co jakiś czas zaglądać do tego środowiska Bo mało co budzi tak wielkie emocje jak świat futbol Zapytam jeszcze na co Będzie dużo siedział w tym filmie Pan w roli policjanta Walka o kobietę i też rywalizacja Z bratem zdradzi pan coś więcej Swojej postaci mi się udała najciekawsze właśnie że mój bohater Jest policjantem Nagle jedna ze spraw którą musi się zająć dotyczy środowiska jego brat Więc od razu robi się ciekawie i rodzi się pyta Co będzie dlatego mojego bohatera ważne Czy Naprawa Czy Brothers Bardzo trudny do rozwikłania Dyl No IP Emotki