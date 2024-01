Maciej Stuhr zachęca do wpłacania na WOŚP. Nie brakuje uszczypliwych komentarzy

Jak podano o godz. 20:35, na koncie WOŚP jest już ponad 106 mln zł. Jak doskonale wiadomo, wiele znanych osobistości uczestniczy w akcji i jednocześnie zachęca Polaków, by zrobili to samo. Jednym z nich jest Maciej Stuhr. "Jeeeeedziemy!!! Kochani liczę na was! Co roku moja skrzynka cieszyła się wielką popularnością! Zatem nie mogło jej zabraknąć i tym razem!!!" - napisał aktor w mediach społecznościowych.