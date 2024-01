Magdalena Zawadzka długo odtrącała Gustawa Holoubka. W końcu zostawiła dla niego męża

- Gdy wchodzę do naszego, jeszcze niedawno wspólnego mieszkania, nigdy nie czuję się w nim sama. W meblach, w przedmiotach, w powietrzu, we wszystkim, co jest w tym domu, jesteśmy razem. [...] Gdy otwieram drzwi wejściowe, w uszach mi brzmi jego "Jestem". I to nadaje sens wszystkiemu, co dzieje się wokół mnie teraz - wyznała Magdalena Zawadzka.