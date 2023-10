Magdalena Zawadzka obchodzi 79. urodziny. Rozkochiwała w sobie mężczyzn

Jednak zamiast do cyrku poszła na przesłuchanie do telewizyjnego programu "Młodzieżowe Studia Poetyckie Andrzeja Konica". Zdała śpiewająco i dostała się do programu, w przeciwieństwie do koleżanki, z którą wybrała się właściwie dla towarzystwa. Próby, udział w nagraniach, występy przed publicznością - Zawadzkiej to wszystko bardzo się spodobało. Wiedziała, że znalazła swoje zajęcie.