Majka Jeżowska dosadnie o rządzącej partii i o aferze wokół "Zielonej granicy"

Jeżowska odniosła się również do afery, która wybuchła po premierze filmu "Zielona granica" Agnieszki Holland (właściwie to nawet przed nią). - Bardzo nie lubię, jak mi ktoś coś narzuca, a ja się z tym nie zgadzam. Myślę, że w XXI w. nie można cofać się do idei, żeby ktoś nas zamykał w jakimś wąskim światopoglądzie, żeby się wtrącał do twórczości wybitnych artystów...