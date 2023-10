Maraton horrorów w całej Polsce. Mamy już plan na Halloween

"Slotherhouse: Leniwą śmierć" wyreżyserował Matthew Goodhue ("Woe"), a scenariusz do filmu napisał Bradley Fowler ("Głosy"). W horrorze wystąpili m. in. Lisa Ambalavanar ("Titans", "The A List"), Stefan Kapicic ("Deadpool", "Better Call Saul"), Sydney Craven ("Smakosz: Odrodzenie"), Olivia Rouyre ("American Horror Stories", "Scary Story"). Film z 82-procentowym "poparciem" widowni w serwisie Rotten Tomatoes będzie miał polską premierę 27 października.