Marcin Dorociński w żałobie. Przejmujący wpis po śmierci Arkadiusza Tomiaka

W wieku zaledwie 55 lat zmarł polski operator Arkadiusz Tomiak. Był w trasie do Koszalina na festiwal Młodzi i Film, gdy doszło do tragicznego w skutkach wypadku samochodowego. Z ostatnich szczegółów podanych przez prokuraturę, do wypadku doprowadził 24-letni kierowca BMW, który popełnił błąd podczas wyprzedzania. Zajechał drogę Tomiakowi, wpychając jego auto pod nadjeżdżającego z przeciwnej strony TIR-a. W sprawie prowadzone jest wciąż dochodzenie.