Margot Robbie zagra Barbie. Kto będzie Kenem?

Barbie to najsłynniejsza lalka świata wyprodukowana w 1959 r. Od wielu lat to także jedna z najlepiej sprzedających się zabawek na świecie. Jeszcze do niedawna projektowano lalki o charakterystycznej (aczkolwiek nierealistycznej) figurze modelki. Od jakiegoś czasu firma Mattel postawiła na różnorodność w promowaniu kobiecego piękna. Dziś Barbie to nie tylko blond włosy i długie nogi, a reprezentantka różnorodnego kobiecego piękna.