Maria Seweryn docenia Fundusz Wsparcia Kultury. "Po raz pierwszy dostrzegliście całość środowiska"

Spośród ponad 2 tys. podmiotów, które uzyskały wsparcie znalazło się wiele teatrów, zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. Uwzględnienie w programie tych drugich to zasługa Instytutu Teatralnego, który wyszedł z inicjatywą powstania funduszu i częściowo opracowywał jego założenia. Jest im za to niezmiernie wdzięczna m.in. Maria Seweryn.

"Niepotrzebne gigantyczne zamieszanie i nieporozumienia, które wyniknęły po publikacji listy beneficjentów Funduszu Wsparcia Kultury bardzo dotknęły również nas, teatry zrzeszone w Unii Teatrów Niezależnych. I nie tylko z powodów finansowych, ale wobec wspaniałej pracy, którą wykonał Instytut Teatralny, konsolidując środowisko, robiąc wiele kroków naprzód ku lepszemu zrozumieniu zmieniającej się sytuacji rynku teatralnego, dostrzegając teatry "niezależne" i wchodząc z nimi w prawdziwy dialog. Po raz pierwszy to Państwo dostrzegliście całość środowiska pracodawców teatralnych i ponad wszelkimi podziałami mówiliście w ich imieniu" - napisała Maria Seweryn w otwartym liście do dyrektorki Instytutu Teatralnego.

Córka Krystyny Jandy zwróciła uwagę, że kryteria funduszu opierały się na zasadzie zaufania wobec wnioskujących, którzy zgodnie z prawdą mieli wykazać swoje dochody za zeszły rok. "To zaufanie do uczciwej postawy obywatelskiej przyświecało powstaniu kryteriów wniosków w formie oświadczeń każdego z podmiotów" - podkreśliła.

Dyrektorka Och-Teatru należącego do fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury liczy na to, że wkrótce środki z Funduszu Wsparcia Kultury zostaną wypłacone. Jak zapewnia, trafią one do "aktorów bez etatów, zaplecza technicznego, biura obsługi widowni, koordynatorów, obsługa komunikacji z widzami, pracowników promocji, impresariatów, wreszcie producentów i pracowników produkcji".