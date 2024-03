Masz już bilet na "Diunę: Część drugą"? Nie warto czekać

"Diuna: Część druga" dostępna w IMAX

Jak można się spodziewać, w dniu premiery "Diuny: Części drugiej" jeszcze bardziej oblegane są pokazy IMAX. W końcu hollywoodzka adaptacja prozy Franka Herberta to techniczny majstersztyk, warto więc wydać nieco więcej pieniędzy na bilet, by zobaczyć go na ekranie o najwyższej rozdzielczości, z wysokim kontrastem i głębokim nasyceniem barw. Oczywiście nie zapominając też o najlepszej jakości dźwięku.