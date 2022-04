Matka Chrisa Rocka jest oburzona postawą Willa Smitha. "Spoliczkował nas wszystkich"

Podczas 94. gali rozdania Oscarów Chris Rock zażartował z łysej głowy Jady Pinkett Smith, a Will Smith wszedł na scenę i na oczach milionów widzów na całym świecie spoliczkował komika. Aktor poniósł konsekwencje swego czynu - Akademia wykluczyła go ze swojego grona na 10 lat, choć niektóre osoby z branży twierdzą, że to zbyt łagodna kara.