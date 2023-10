Zmarły aktor zaprowadził go na meeting AA. Teraz przyjaciel oddaje mu hołd

Mimo wszystko Azaria jest jednym z żywych dowodów na to, że największe marzenie Perry'ego się spełniło. Jak pisze Entertainment Weekly, w zeszłym roku podczas nagrywanego z udziałem publiczności podcastu "Q with Tom Power" gwiazdor wyznał, że chciałby być zapamiętany w pierwszej kolejności nie dzięki "Przyjaciołom", a swojemu zaangażowaniu w walkę z problemem uzależnienia od używek. Do tychże działań wliczają się bez wątpienia założenie w Malibu House'a Perry'ego, ośrodka trzeźwości dla mężczyzn, czy napisanie sztuki teatralnej "The End of Longing".