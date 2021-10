Mąż Halyny Hutchins przemówił. "Nie istnieją słowa, aby opisać tę sytuację"

- Rozmawiałem z Alekiem Baldwinem, który bardzo mnie wspiera. Nie wydaje mi się, aby istniały słowa, aby opisać tę sytuację. Nie będę w stanie komentować faktów ani tego, przez co teraz przechodzimy, ale doceniam to, że wszyscy byli bardzo życzliwi. Myślę, że będziemy potrzebować trochę czasu, zanim streścimy jej życie w łatwy do zakomunikowania sposób - powiedział w rozmowie z Insiderem.