Mężczyzna z 1000 dzieci. Skarży się na Netfliksa

"Masz na tym świecie jedno życie - dlaczego wybrał, by swoim urokiem, intelektem i kreatywnością próbować zapładniać na masową skalę, okłamując przy tym tak wiele ludzi?" - zastanawia się reżyser dokumentu, Josh Allott. "Rozmawiając z wieloma rodzicami, którzy go spotkali i z ludźmi, którzy mieli okazję go lepiej poznać, wydaje się, że był od tego uzależniony" - dodaj twórca "Mężczyzny z 1000 dzieci".