Miał podbić Polskę. "Pitbull" Patryka Vegi nie sprostał zadaniu

Warto też zwrócić uwagę, że "Pitbull" podczas premierowego weekendu (od piątku do niedzieli) osiągnął słabszy wynik niż przedostatni film Patryka Vegi "Pętla", który miał premierę we wrześniu ubiegłego roku. Najlepszy rezultat otwarcia polskiego filmu w okresie pandemii nie został więc przez "Pitbulla" poprawiony. Co należy uznać za dużą niespodziankę.