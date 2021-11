"Pitbull. Autoparodia" Jak Vega ostatecznie dobił kultową serię [RECENZJA]

Vedze udaje się coś nieprawdopodobnego: jako film akcji "Pitbull" jest nudny; jako komedia sensacyjna – nieśmieszny. Jest jeszcze jeden poziom – religijny. Vega co chwilę przerywa wątki kryminalne, by Grabowski jako Gebels mógł posłuchać fragmentów Biblii na słuchawkach. Reżyser znów sięga po motyw policjanta/Boga Ojca, który przetestował już w "Pętli" (tam robił to Henryk Talar). Gebels – Bóg, czy może Mojżesz, Nos – faraon egipski. Wierzący Gebels wygra ze złem, rozstrzeliwując wszystkich bandziorów, a Vega zgarnie pieniądze z box office'u oraz PISF. Amen! Tyle że to ekranowe odkrywanie przez Gebelsa religii jest mniej więcej tak udane, jak nawoływanie ministra Czarnka, by młodzież zgłębiała myśli prymasa Wyszyńskiego.