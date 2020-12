Michael Alig nie żyje. O organizatorze imprez i mordercy powstało wiele filmów

Michael Alig zasłynął jako jeden z prekursorów ruchu Club Kids, który robił furorę w nowojorskich klubach w latach 80. i pierwszej połowie lat 90. O jego kontrowersyjnym życiorysie nakręcono film "Party Montser" z gwiazdorem "Kevina samego w domu" w roli głównej. 25 grudnia 2020 r. Alig napisał zakończenie swego burzliwego życia.

Jak podaje Fox News, Michael Alig zmarł w nocy z czwartku na piątek w posiadłości w Washington Heights na Manhattanie. Na ciało nieprzytomnego 54-latka natknął się jego były chłopak. Mężczyzna wezwał pogotowie, jednak Aliga nie dało się uratować. Jako prawdopodobną przyczynę śmierci podano przedawkowanie narkotyków.

W domu Aliga policja znalazła i zabezpieczyła torebki z heroiną i akcesoria do zażywania narkotyku.

Michael Alig urodził się w South Bend w stanie Indiana. W młodości był piątkowym uczniem, jednym z najwybitniejszych absolwentów swojego liceum. Na studia wyjechał do Nowego Jorku, gdzie nie był prześladowany ze względu na swój homoseksualizm jak w czasach licealnych.

Getty Images Michael Alig i inni członkowie Club Kids w 1993 r. Źródło: Getty Images

Szybko zapomniał o uczelni, gdy zasmakował imprezowego stylu życia. W drugiej połowie lat 80. był już samozwańczym królem Club Kids – grupy awangardowych imprezowiczów, narkomanów i hedonistów, którzy wyznaczali trendy w nowojorskich klubach. Ich wpływ na lokalną młodzież był tak wielki, że o Club Kids rozpisywał się "Time", "Newsweek" czy "People".

Alig przez kilka lat parał się organizacją imprez, ale dobra passa zakończyła się w 1996 r. 17 marca tamtego roku Alig i jego współlokator Robert Riggs zamordowali Andre "Angela" Melendeza – innego członka Club Kids i dilera narkotyków. Riggs i Alig przez kilka dni trzymali zwłoki w wannie wypełnionej lodem, ale gdy zaczęło się rozkładać, postanowili pozbyć się dowodów zbrodni.

Riggs przekonał Aliga, dając mu 10 działek heroiny, by poćwiartował zwłoki kolegi, zapakował w oddzielne torby i wrzucił do rzeki Hudson. Król Club Kids pozbył się ciała, ale później otwarcie rozpowiadał znajomym, że to on i Riggs zamordowali Melendeza, który nagle zniknął bez śladu.

Materiały prasowe Macaulay Culkin jako Michael Alig w filmie "Party Monster" Źródło: Materiały prasowe

Wielu uznało to za głupie żarty, ale gdy historia dotarła do uszu dziennikarza "Village Voice", sprawą zainteresowała się policja. Wszczęte śledztwo wykazało, że Michael Alig i Robert Riggs dokonali morderstwa, do którego przyznali się w 1997 r. Idąc na ugodę, dostali wyrok 10 do 20 lat pozbawienia wolności.

Michael Alig wyszedł z więzienia w maju 2014 r. Zajął się muzyką, nagrywał komediowy talk show na YouTube, ale wkrótce znowu zaczął brać narkotyki, co doprowadziło do tragicznego finału w Boże Narodzenie 2020 r.

Życiorys Michaela Aliga był tematem wielu filmów i programów telewizyjnych. W 1998 r. nakręcono dokument "Party Monster: The Shockumentary", w 2003 r. ukazał się film fabularny "Party Monster" z Macaulayem Culkinem w roli głównej, a w 2015 r. premierę miał kolejny dokument - "Glory Daze: The Life and Times of Michael Alig".

