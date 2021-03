Michał Witkowski zagrał w nowym filmie Vegi. Będzie ostro

Mimo pandemii Patryk Vega nie zwalnia tempa.Rok temu wprowadził do kin (a później na Netfliksa) film "Bad Boy", niedawno pokazał kontrowersyjny dokument o handlu dziećmi "Oczy diabła" , a na premierę czeka "Miłość, seks & pandemia" z udziałem wielu gwiazd.

Ale to niejedyna aktorka-celebrytka obsadzona w nowym filmie Vegi. Swój udział w tym projekcie potwierdził Michał Witkowski. Zrobił to, zamieszczając na Instagramie zdjęcie, na którym widać nogi pary kochanków. Jakiś czas temu Vega pokazał zwiastun filmu, który był naszpikowany ostrymi scenami seksu.

Michał Witkowski to popularny pisarz, autor takich powieści jak "Lubiewo", "Drwal" czy "Wymazane". Ale też stały bywalec imprez z czerwonym dywanem, który od kilku lat pokazuje się w serialu "Barwy szczęścia". W serialu TVP2 wciela się w rolę pisarza Waldemara Kniewskiego.

"To był dla nas wszystkich szczególny rok. Nasze życie wywróciło się do góry nogami. Pandemia zmusiła nas do refleksji i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. Samotność w czasie pandemii, wyzuty z emocji seks i coraz większa trudność w zbudowaniu z drugim człowiekiem relacji opartej na miłości. O tym opowiada mój nowy film" – zapowiada Patryk Vega.