Zagrała pikantne sceny u Vegi. Filmowego partnera wybrał Majdan

Patryk Vega jest niewątpliwie wyjątkowo płodnym reżyserem. W ciągu roku prezentuje swoim fanom co najmniej kilka produkcji. Nie zwolnił tempa nawet w pandemii. W lutym mija rok od premiery filmu "Bad Boy", a na początku 2021 roku Vega już pokazał dokument o handlu dziećmi "Oczy diabła" , a na premierę czeka "Miłość, seks & pandemia" z udziałem wielu gwiazd. Tą najbardziej wyczekiwaną niewątpliwie jest Małgorzata Rozenek, która za sprawą filmu Vegi zadebiutuje na dużym ekranie. Jak sama wyznała w rozmowie z dziennikarzem "Faktu", film z pewnością będzie skandalem. Rozenek wciela się w wyrazistą bohaterkę, a jej filmowy wizerunek znacznie odbiega od tego, jaki prezentuje na co dzień. Jak sugeruje sam tytuł, i jak można sądzić po dotychczasowej twórczości Patryka Vegi, na ekranie nie zabraknie odważnych scen seksu.

Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że to właśnie one stanowiły największe wyzwanie. I to nie tylko dla niej, ale i jej męża. Na szczęście Radosław Majdan był tym spokojniejszy, że sam wybrał dla żony filmowego partnera. Jak się okazuje, wybór Wojciecha Sikory, bo to z nim zobaczymy Rozenek w pikantnych scenach, nie był przypadkowy.