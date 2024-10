Od wrestlera do miliardera. Na tym filmie chce zarobić 100 mln dolarów

Gdy Dwayne Johnson zwyciężał w 2013 roku mógł się pochwalić zarobkami w granicach 50 mln dol. W kolejnych zwycięskich latach zarabiał odpowiednio 64,5 i 89,4 mln dolarów. Znając ambicje gwiazdora zapewne marzy mu się, by w końcu dobić do stumilionowego pułapu. Kluczem do odniesienia tego sukcesu ma być lukratywna umowa z wytwórnią Sony. Johnson wynegocjował, że aż 15 proc. zysku z dystrybucji kinowej "Jumanji 3" trafi na jego konto. Taki "skromny" dodatek do 20-30 mln gaży aktora.